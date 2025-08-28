Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gürcistan'dan EuroBasket'te büyük sürpriz: İspanya'yı yıktılar!

28.08.2025 18:42:00
Cumhuriyet Spor
Gürcistan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) C Grubu'ndaki ilk maçında İspanya'yı 83-69 mağlup etti.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu maçında Gürcistan ile İspanya karşı karşıya geldi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Limassol kentindeki Spyros Kyprianou Athletic Center'da oynanan mücadeleyi Gürcistan 83-69 kazandı.

Gürcistan'da Sandro Mamukelashvili, 19 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle yıldızlaştı. İspanya'da ise Juancho Hernangomez'in 13 sayı ve 8 ribuandluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla birlikte Gürcistan, C grubunda maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

C grubunun 2. maçında Gürcistan, İtalya ile karşı karşıya gelecek. İspanya, Bosna Hersek ile kozlarını paylaşacak.

İlgili Konular: #İspanya #Gürcistan #EuroBasket