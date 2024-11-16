Gürcistan - Ukrayna maçında kazanan yok!

UEFA Uluslar Ligi'nde Gürcistan, sahasında Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı.

Gürcistan - Ukrayna maçında kazanan yok!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2024 - 22:07

UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta Gürcistan ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Batumi Arena'daki maç 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Ukrayna, 7. dakikada Solomon Kvirkvelia'nın kendi kalesine attığı golle deplasmanda öne geçti. Gürcistan'ın eşitlik golünü 76. dakikada Georges Mikautadze attı.

Bu sonucun ardından Gürcistan 7, Ukrayna 5 puana yükseldi.

Gürcistan, bir sonraki maçında Çekya deplasmanına konuk olacak. Ukrayna, grubun son haftasında Arnavutluk ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #Gürcistan #Ukrayna #uefa uluslar ligi
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