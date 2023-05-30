Gustavo Henrique için sürpriz talip
Fenerbahçe forması giyen Gustavo Henrique için süpriz bir talip çıktı. Meksika ekibi Cruz Azul'un Brezilyalı savunma oyuncusu ile ilgilendiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin sezon başında Flamengo'dan kadrosuna kattığı Gustavo Henrique için sürpriz bir talip çıktı.
ESPN Meksika'da yer alan habere göre, Cruz Azul'un gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ettiği belirtildi. Meksika temsilcisinin hedeflerinden biri olarak da Gustavo Henrique gösterildi.
Henrique'nin Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesini tamamlamak üzere olduğu ve kulübü Flamengo'ya geri döneceği belirtildi.
BREZİLYA'DAN OPSİYON İDDİASI!
Brezilya basını, geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladığını ve sezon sonunda 1.4 milyon euro'ya opsiyonunu kullanacağını öne sürmüştü.
Fenerbahçe'de bu sezon 23 maça çıkan Gustavo Henrique, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
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