Gustavo Henrique: 'Jorge Jesus'un istemesi mutluluktu'

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 20:40

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Gustavo Henrique, Austria Wien ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçı öncesi konuştu.

Avrupa'da oynanan her maçın zor geçtiğini dile getiren Henrique, şunları kaydetti:

"Yarın zor bir maç bekliyoruz. Rakibimizi çalıştık, iyi tanıyoruz. Yarınki maç zor olacak. Avrupa Ligi'nde oynanan her maç gibi. Konsantrasyonumuz yüksek, iyi çalıştık. İyi bir sonuçla evimize dönmek istiyoruz. Buraya geldiğim ilk andan itibaren takım arkadaşlarım tarafından iyi karşılandım. Gelişerek devam ediyoruz. Çalışmalarımız en iyi şekilde sürdürüyoruz. Beni hocamız istedi, çok mutlu oldum. Bu fırsat karşıma çıktığı için çok sevindim. Antrenman antrenman daha iyiye gidiyoruz."