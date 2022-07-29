Gustavo Henrique transferinde sıcak gelişme! Sağlık raporu...

29 Temmuz 2022 Cuma, 21:42

Fenerbahçe'nin, transferi için Flamengo ile anlaşma sağladığı ve İstanbul'a getirdiği Gustavo Henrique transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

Brezilya basınında yer alan haberde; 29 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe tarafından yapılan sağlık kontrollerinde dizinde komplikasyon tespit edildiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, bu gelişmenin ardından Flamengo'dan Henrique'nun sakatlık geçmişiyle ilgili rapor talep ettiği aktarıldı.

Gustavo Henrique'nin salı günü İstanbul'a gelmesine rağmen, sağlık raporlarında ortaya çıkan durum nedeniyle transferinin geciktiği ve resmi sözleşme imzalanmadığı ifade edildi.