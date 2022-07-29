Gustavo Henrique transferinde sıcak gelişme! Sağlık raporu...

Fenerbahçe'nin, İstanbul'a getirdiği Gustavo Henrique transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Brezilyalı futbolcunun sağlık testlerinde dizinde komplikasyon tespit edildiği ve Fenerbahçe'nin, Flamengo'dan sağlık raporu talep ettiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2022 Cuma, 21:42
Gustavo Henrique transferinde sıcak gelişme! Sağlık raporu...
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Fenerbahçe'nin, transferi için Flamengo ile anlaşma sağladığı ve İstanbul'a getirdiği Gustavo Henrique transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

Brezilya basınında yer alan haberde; 29 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe tarafından yapılan sağlık kontrollerinde dizinde komplikasyon tespit edildiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, bu gelişmenin ardından Flamengo'dan Henrique'nun sakatlık geçmişiyle ilgili rapor talep ettiği aktarıldı.

Gustavo Henrique'nin salı günü İstanbul'a gelmesine rağmen, sağlık raporlarında ortaya çıkan durum nedeniyle transferinin geciktiği ve resmi sözleşme imzalanmadığı ifade edildi.


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