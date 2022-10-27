Gustavo Henrique'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

27 Ekim 2022 Perşembe, 23:32

Fenerbahçe'de, Gustavo Henrique Rennes karşılaşmasında sakatlık yaşadı.

Karşılaşmanın 57. dakikasında topsuz alanda kendini yere bırakan Brezilyalı futbolcu, saha içindeki tedaviye rağmen oyuna devam edemedi.

Jorge Jesus, Gustavo Henrique'nin sakatlığıyla ilgili olarak "Gustavo da kas sakatlığı yaşadı. Minimum 2 maç olmayacak. Futbolda bunlar olabiliyor. Bunların üstesinden gelmeyi bilmelisiniz. Ama bana sorsanız, takıma katılacak oyuncu için hiç düşünmeden stoper derdim." ifadelerini kullandı.