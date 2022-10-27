Gustavo Henrique'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
Fenerbahçe'de Gustavo Henrique Rennes karşılaşmasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Jorge Jesus, oyuncusunun sakatlığının ciddi olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe'de, Gustavo Henrique Rennes karşılaşmasında sakatlık yaşadı.
Karşılaşmanın 57. dakikasında topsuz alanda kendini yere bırakan Brezilyalı futbolcu, saha içindeki tedaviye rağmen oyuna devam edemedi.
Jorge Jesus, Gustavo Henrique'nin sakatlığıyla ilgili olarak "Gustavo da kas sakatlığı yaşadı. Minimum 2 maç olmayacak. Futbolda bunlar olabiliyor. Bunların üstesinden gelmeyi bilmelisiniz. Ama bana sorsanız, takıma katılacak oyuncu için hiç düşünmeden stoper derdim." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünal’ın sözleri Erdoğan'ı kızdırdı
- Amerikalı savcı kimlerin telefonlarını çaldırıyor
- Ünlü sunucudan kötü haber!
- İYİ Parti'den açık davet
- 'Suçlamaları kabul etmiyorum'
- Bir işi daha ortaya çıktı!
- İstanbullular dikkat! Toplu taşımada yeni dönem
- Öğretmene ‘kaçak’ saydırdılar
- Milyonlarca genci ilgilendiren karar Meclis'ten geçti
- CHP'den yanıt geldi