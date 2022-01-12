GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Okan Kocuk iddialarına yanıt verdi

Galatasaray Kulübü, uzun süre takımdan ayrı kalacak olan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera’nın yerini dolduramazken GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Okan Kocuk iddialarına yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
12 Ocak 2022 Çarşamba, 10:10
GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Okan Kocuk iddialarına yanıt verdi
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Galatasaray, Fatih Terim ile yollarını ayırdıktan sonra 59 yaşındaki İspanyol hoca Domenec Torrent ile anlaşarak yönetim konusunda adımlar atarken sakatlığı sebebiyle takımda yer alamayan kalecisi Fernando Muslera’nın yerini nasıl dolduracağı merakla bekleniyor.

Fernando Muslera yerine Giresunspor’a kiralanan Okan Kocuk için devreye girdiği iddia edilen Galatasaray’a Giresunspor tarafından bir yanıt geldi.

Ajansspor’un haberine göre, Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, Okan Kocuk’un takımda kalacağını söylerken Galatasaray’dan herhangi bir teklif almadıklarını dile getirdi.

Okan Kocuk, Giresunspor’da bu sezon 17 maçta forma giyerken 26 yaşındaki kalecinin 7 karşılaşmada kalesini gole kapadığı öğrenildi.


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