GZT Giresunspor'un uçağında panik! Pisti pas geçti...
Süper Lig 14. hafta mücadelesinde dün deplasmanda Beşiktaş'ı 4-0 yenen GZT Giresunspor, bugün şehre geri döndü. Giresunspor'u taşıyan uçak inişte pisti pas geçti, bu esnada uçak içinde panik ve korku yaşandı.
Süper Lig 14. hafta mücadelesinde dün deplasmanda Beşiktaş'ı 4-0 yenen GZT Giresunspor, bugün şehre geri döndü.
Giresunspor'u taşıyan uçak inişte pisti pas geçti, bu esnada uçak içinde panik ve korku yaşandı.
GZT Giresunspor kafilesi Türk Hava Yolları'nın 13.40 uçağıyla İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.
Ordu - Giresun Havalimanı'na iniş için alçalan uçak, piste çok kısa bir mesafe kala pisti pas geçerek tekrar yükseldi.
Bu esnada ne olduğunu anlamayan uçaktaki yolcular korku ve panik yaşadı. Kaptan pilot uçağın operasyonel nedenlerle pisti pas geçtiğini açıkladı.
Havada yarım saat tur atan uçak daha sonra sorunsuz şekilde inişini gerçekleştirdi.
Uçağın inişini tamamlamasının ardından havalimanından dışarı çıkan Giresunspor kafilesini ise yeşil-beyazlı taraftarlar sevgi ve coşkuyla karşıladı.
Beşiktaş deplasmanında alınan 4-0'lık galibiyet dolayısıyla taraftarlar, bütün ekibi tebrik etti.
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