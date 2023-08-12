Haaland yıldızlaştı Manchester City galibiyetle başladı
İngiltere Premier Lig'in açılış karşılaşmasında son şampiyon Manchester City, Burnley'i 3-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, 1 yıl aradan sonra lige geri dönen Burnley'i deplasmanda 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 4. ve 36. dakikalarda Erling Haaland ve 75. dakikada Rodri kaydetti.
Kevin De Bruyne 23.dakikada sakatlanarak yerini Mateo Kovacic'e bıraktı.
Burnley'de Zaroury 90+3'de kırmızı kart gördü.
KOMPANY İLKE İMZA ATTI
Manchester City'inin efsanevi kaptanı ve Burnley'nin teknik direktörü Vincent Kompany, İngiltere Premier Lig'de maça çıkan ilk Belçikalı menajer olmayı başardı.
Manchester ekibinde rekor bedelle transfer olan Josko Gvardiol 79. dakikada oyuna dahil oldu ve ilk kez forma giydi.
Geçtiğimiz yılı Beşiktaş'ta geçiren Nathan Redmond 90+1'de Burnley adına oyuna dahil oldu.
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