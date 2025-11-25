Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasıyla ilgili başkanlara çattı ‘sulandırdılar’

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasındaki son durumla ilgili konuştu. Riva’da basın toplantısı düzenleyen Hacıosmanoğlu; teknik direktör, antrenör, malzemeci, sağlık çalışanı, temsilci ve gözlemci verilerini bu hafta beklediklerini söyledi. TFF Başkanı, bahis konusunun yurt dışı ayağı hakkında, “1 sene önce TFF Hukuk Kurulu Başkanvekilimiz, Avrupa’da illegal bahis datalarını almak için şirketle anlaştı. O şirketle başsavcılığımız da devrede. Interpol ve UEFA da devrede. Çok titizlikle inceleniyor. MASAK, HTS ve birinci, ikinci, üçüncü derece yakınlarının hesap hareketlerine bakılıyor. Asıl pisliğin kökünü kazıyacak yer orası. O çalışma bittiğinde... Akın akın geliyor başsavcım” dedi.

‘AKLANMA YOK!’

Hacıosmanoğlu, Beşiktaşlı Necip ve Ersin’in aklandığı yönündeki bir soruya, “Aklandı diye bir konu yok. Sevkleri yapmazsanız suçlu duruma düşersiniz. 47 tane kamuoyunun merak ettiği oyuncu var, sevkleri var. 1’er kupon oynayanları bir kenara ayırdık. Onların araştırması, bilgi akışı devam ediyor. 1 kupon üzerinde oynayanları Hukuk Kurulu sevk etti. Bahsettiğiniz arkadaşlar 1 kupon üzerinde olduğu için sevk edildi. Tedbir kararı kalktı ama sonuç yargıya göre belli olacak” yanıtını verdi.

‘BURADA ÖYLE YAŞANAN ŞEYLERİ KAPATTILAR Kİ’

Başkan Hacıosmanoğlu, eski federasyon yönetimi döneminde TFF’nin bahis firmasıyla yayın hakkı ve sponsorluk anlaşması yapması hakkında, “Dinliyorum, yayın haklarından dolayı TFF teşvik etmiş bir şirkete. O açıdan bakınca ne hakemine ne futbolcusuna suç bulmuyorum. Bu noktaya neden geldiğini samimi konuşmak istiyorsak. 59 yaşımdayım, 40 senedir futbolun içinde yaşananları kalem kalem anlatırım. Yönetimlerin iradesizliğinden kaynaklanıyor bu. Konuşmaya sıra gelince kimse konuşmuyor. Futbolu yönetenler burada öyle yaşanan şeyleri kapattı ki, rezillik olmasın diye. Kapattıkça insanlar cesaretlenir, nasıl olsa kapandı diye. Ana sebebi budur. Zamanında futbolu yönetenler irade koysaydı” dedi.

‘BAŞKANLAR ÜZÜLMESİN!’

TFF Başkanı, “Yarın hem bizim hem başsavcılığın incelemesi neticesinde olumsuz durumlarla karşılaşırlarsa başkanlar üzülmesin. Kendi temizliklerini kendileri yapsın. Hakemler yapıldığında herkes memnundu. Ne zaman sıra futbolculara gelince işi sulandırmaya, farklı farklı yönlere çekti insanlar. Temizlik sadece hakemlerden olmaz. Hakemlerle başlayınca orada da kendilerine çıkar devşirmeye çalışan kulüpler oldu, uyardık onları. Orada destek anlamlıydı. Sıra futbolculara gelince ve arkasının geleceğini fark edince sulandırmaya çalışanlar oldu” diye konuştu.