Hafif ağır sıklette tarihi maç: Artur Beterbiev, 25 yıl sonra bir ilki başardı!
Dmitry Bivol ile Artur Beterbiev'i karşı karşıya getiren hafif ağır sıklet unvan birleştirme maçını 12 raunt sonunda hakemlerin çoğunluk kararıyla Beterbiev kazandı. Rus boksör, böylece Roy Jones Jr’dan 25 yıl sonra hafif-ağır sıkletin tartışmasız şampiyon olma başarısını gösterdi.
Boks dünyasında uzun zamandır beklenen karşılaşmada Dmitry Bivol ile Artur Beterbiev, Suudi Arabistan'da karşı karşıya geldi.
Büyük heyecana sahne olan mücadelede nakavt çıkmadı. 12 raunt sonunda maç hakem kararına gitti.
Hakemlerin çoğunluk kararı sonrası ise Artur Beterbiev, Dmitry Bivol'ü mağlup etti ve hafif ağır sıklette tartışmasız şampiyon oldu.
25 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI
Bu galibiyetle Artur Beterbiev, 25 yıl sonra bir ilki gerçekleştirmiş oldu.
39 yaşındaki Artur Beterbiev, Roy Jones Jr’dan tam 25 yıl sonra hafif-ağır sıkletin tartışmasız şampiyonu olan ilk boksör oldu.
Beterbiev; IBF, WBC ve WBO unvanlarının ardından WBA unvanını da kazanarak tartışmasız şampiyon olma başarısını gösterdi.
TARTIŞMASIZ ŞAMPİYON NEDİR?
Bir sıkletin tartışmasız şampiyonu, Uluslararası Boks Onur Listesi tarafından tanınan tüm büyük organizasyonların (WBA, WBC, WBO, IBF) dünya şampiyonluklarını aynı anda elinde tutan boksördür.
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