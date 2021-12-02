Haftanın hakemli belli oldu, Trabzonspor-Demirspor maçı Aydınus'un
Lider Trabzonspor'un Adana Demirspor'la oynayacağı maçı Fırat Aydınus yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN:
20:00 Kasımpaşa - Beşiktaş (METE KALKAVAN)
4 ARALIK CUMARTESİ
13:30 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor (YAŞAR KEMAL UĞURLU)
16:00 Trabzonspor - Adana Demirspor (FIRAT AYDINUS)
19:00 Galatasaray - Altay (CÜNEYT ÇAKIR)
5 ARALIK PAZAR:
13:30 Yukatel Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor (HALİL UMUT MELER)
16:00 GZT Giresunspor - Vavacars Fatih Karagümrük (ARDA KARDEŞLER)
16:00 Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir (ERKAN ÖZDAMAR)
19:00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (ZORBAY KÜÇÜK)
6 ARALIK PAZARTESİ:
20:00 Göztepe - Gaziantep FK (ÜMİT ÖZTÜRK)
20:00 İttifak Holding Konyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (ALPER ULUSOY)
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