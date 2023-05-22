Arjantinli yıldız Galatasaray'ın lideri: Her yerde Mauro Icardi

Yayınlanma: 22.05.2023 - 09:44

Güncelleme: 22.05.2023 - 09:48

Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda saha içinde ve dışında sergilediği performansla öne çıkan isimlerin başında Mauro Icardi geliyor.

Arjantinli forvet attığı 19 golle sarı-kırmızılılara sunduğu katkının yanında, profesyonelliğiyle de hem takım içinde hem de Florya’da herkese örnek oluyor. PSG’den kiralanan 29 yaşındaki oyuncu, geldiği günden kısa süre sonra Galatasaray’ı ve arkadaşlarını sahiplenip üst düzey bir aidiyet duygusuyla hareket etti.

Özel hayatında eşiyle yaşadığı problemi, teknik direktör Okan Buruk’un verdiği özel izinle ülkesine gidip çözen Icardi, o günden bu yana performansının hep üstüne koydu. En kritik zamanlarda sahne alıp golleriyle takımına hayat veren tecrübeli futbolcu, ilk geldiği dönemde ve kısa süreli sakatlığından dönüşünde yedek kalmayı sorun etmedi.

GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR

Florya’da hiçbir antrenmanı kaçırmayan, disiplinli çalışmasından asla taviz vermeyen, yerli futbolcularla özel olarak ilgilenen, kendisi de ekstra idmanlar yapan Icardi, teknik heyetin de takdirini kazandı.

Uluslararası tecrübesi ve kariyeriyle Florya’da herkesle samimi diyaloglar kuran Arjantinli oyuncu, gelecek sezon da Galatasaray’da devam etmek istiyor. Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, PSG kulübüyle uzun süredir görüşmelerini sürdürüyor.