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Milot Rashica transferinde Galatasaray'a rakip çıktı!

İngiliz ekibi Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica'nın bonservisini almak isteyen Galatasaray'a İngiltere Championship'ten rakip çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 17:01
Milot Rashica transferinde Galatasaray'a rakip çıktı!
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Galatasaray'da bu sezon etkili bir performans ortaya koyan Milot Rashica için önemli bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Milot Rashica'da sarı-kırmızılılara rakip çıktı. Habere göre; Champhionship ekibi Burnley, Kosovalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Milot Rashica

Norwich Sportif Direktörü Stuart Webber de oyuncunun satılacağını duyurdu. Webber açıklamasında; "Takımda satılabilecek isimler var. Rashica'nın ayrılacağını tahmin ediyorum. Onun için ilgisi olan çok takım var. Galatasaray'da çok başarılı bir kiralık dönemi geçirdi" dedi.

"GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR"

Daha önce açıklamalarda bulunan oyuncunun menajeri Aykut Erçetin, "Milot Rashica ilk 11'in vazgeçilmez ismi oldu. Okan Hoca (Buruk), Milot Rashica'nın hem hücuma hem de defansa sağladığı katkıdan çok memnun. Milot Rashica tamamıyla şampiyonluğa odaklanıyor. Hedefi Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak. Milot Rashica, Galatasaray'da ve Türkiye'de olmaktan çok mutlu. Milot Rashica'nın gönlü Galatasaray'da kalmaktan yana" ifadelerini kullanmıştı.

Kosovalı 26 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon takımı Galatasaray adına çıktığı 25 Süper Lig maçında 4 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.


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