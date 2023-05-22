Galatasaray Nicolo Zaniolo'nun bonservis ücretini belirledi!
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan'ın Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.
Süper Lig'de şampiyonluğa gün sayan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor.
Nicolo Zaniolo
BEKLENTİ EN AZ 30 MİLYON EURO
İtalyan basınından La Gazzetta della Sport'un haberine göre; sezon sonunda İtalya'ya geri dönmek istediği belirtilen Nicolo Zaniolo, önceliği Milan'a vermiş durumda. Haberde, Galatasaray'ın Zaniolo için en az 30 milyon Euro gibi bir beklentisinin olduğu ifade edilirken, Milan'ın kiralık bir formül arayışında oluşunun Galatasaray tarafından sıcak karşılanmadığı ifade edildi.
MİLLİ TAKIM FAKTÖRÜ
Ayrıca haberde, Zaniolo'nun İtalya'ya dönmek istemesindeki en büyük ayrıntının İtalya Milli Futbol Takımı'na yeniden seçilme ihtimali olduğu aktarıldı.
Milan'ın devre arasında da transfer etmek istediği 23 yaşındaki İtalyan yıldız, Galatasaray formasıyla çıktığı 10 resmi maçta 3 gol, 1 asist kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklama
- Erdoğan'ın su endişesi: Yakın korumasından bile...
- Oğuzhan Uğur'dan 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- Sinan Oğan açıklamasını yarın saat 17.00'de yapacak
- Destici, Oğan'ın tercihini açıkladı
- AP lideri Öz'den Oğan'a sert tepki
- Sinan Oğan 'ikinci tur' kararını açıkladı
- Oğan'a destek veren seçmen profili ortaya çıktı
- Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı!
- Kamerunlu golcü Beşiktaş tarihine geçti!