Haim Revivo'dan Jehezkel paylaşımı

Yayınlanma: 15.01.2024 - 15:17

Güncelleme: 15.01.2024 - 15:22

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin 68. dakikada golünü atan İsrailli Sagiv Jehezkel, yaptığı gol sevinci sebebiyle gözaltına alındı ve sınır dışı edileceği açıklandı.

İsrail'den konuya ilişkin bakanlar nezdinde skandal açıklamalar gelirken, Fenerbahçe'nin İsrailli eski futbolcusu Haim Revivo'da bir açıklama yayınladı.

Revivo, Yehezkel'in fotoğrafıyla birlikte Instagram hesabından yayınladığı hikayede şunları yazdı:

"Güçlü ol dostum, seni seviyorum. Yazıklar olsun Türklerin ikiyüzlülüğüne, umarım UEFA'ya onu serbest bırakması için baskı yaparız."

Revivo'ya, Türk hayranlarından kınama mesajları yağarken, futbolseverler, Fenerbahçeli eski oyuncunun haddini aştığını belirterek tepki gösterdi.

Revivo, kariyeri boyunca Türkiye'nin en büyük iki takımı olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın formasını giydi ve Fenerbahçe kadrosunda attığı gollerle adından söz ettirdi.

7 Ekim'den bu yana da sosyal medya üzerinden Gazze Savaşı'yla ilgili paylaşımlarda bulunuyor.

KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Jehezkel'i Antalyaspor'a satan Hapoel Be'er Sheva adlı İsrailli kulüp de bir açıklama yayınladı ve açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Sagiv, seni güçlendiriyor ve destekliyoruz. Dönüşün için çalışan, sorumlu ve saygılı davranan tüm taraflara teşekkür ediyoruz. Dikkatli olunması gerekiyor. Ailenizle birlikte İsrail'e dönmenizi sabırsızlıkla bekliyoruz."