Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. PFDK'dan yapılan açıklamada Süper Lig ve 1. Lig'den toplam 102 futbolcunun hak mahrumiyeti cezası aldığı belirtildi. Peki, Hak mahrumiyeti cezası nedir? Hak mahrumiyeti cezası kimlere, hangi durumlarda verilir?

HAK MAHRUMİYETİ CEZASI NEDİR?

Hak mahrumiyeti cezası TFF disiplin talimatlarına göre; Kişinin, resmi müsabakalarda stadyumlara girmek de dahil olmak üzere futbolla ilgili idari, sportif veya sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesidir.

Hak mahrumiyeti cezanın kapsamı:

Futbolcular için: Müsabakalarda yer alamazlar.

Müsabakalarda yer alamazlar. Teknik direktörler ve idareciler için: Kulübede veya soyunma odasında görev yapamazlar.

Kulübede veya soyunma odasında görev yapamazlar. Tüm ilgililer için: Resmi müsabakalarda stadyumlara giremezler.

CEZANIN SÜRESİ VE TÜRLERİ

Hak mahrumiyeti cezası, süreli veya sürekli (ömür boyu) olarak verilebilir.