Hakan Bilal Kutlualp'ten Domenico Tedesco açıklaması: 'Başarabileceğine inanıyorum çünkü...'

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, A Spor'da açıklamalar yaptı. Kutlualp'e Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco da soruldu.

"Başkan seçilirseniz Domenico Tedesco ile devam edecek misiniz?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Hakan Bilal Kutlualp, 40 yaşındaki teknik adamın arkasında durdu.

'BAŞARABİLECEĞİNE İNANIYORUM ÇÜNKÜ...'

"Ben hocanın başarabileceğine inanıyorum çünkü Alman ekolünden gelen bir hoca" diyen Kutlualp, "Başkan 7 yıl sonra biz de Alman ekolünde karar kıldık diyor ki ben 20 yıldır buna inanan bir insanım. Ben Tedesco'ya yönetim anlamında sahip çıkacağım. Buraya yeni gelmiş bir isim. Bir hoca kendini yalnız hissedemez, hissederse başarılı olamaz. Yönetimin her zaman soruları olmalı. İyi bir galibiyetten sonra "Hocam nasıl başardık bunu anlat" adam da bundan bir haz duysun. Kötü bir sonuç varsa da gelip şundan şundan kaybettik diye bir brifing vermeli. Daum zamanında sonuç kötüyse adam gelip bunu bize anlatırdı" şeklinde konuştu.