Edson Alvarez'den flaş Jose Mourinho itirafı: 'Fenerbahçe'ye gelmeden önce...'

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Edson Alvarez, sakatlık süreci, Premier Lig'den ayrılık kararı ve Jose Mourinho'nun takımdan gönderilişinin kendisini nasıl etkilediği hakkında Mexico AS'a açıklamalarda bulundu.

SAKATLIK SÜRECİ

Hazırlık maçında Japonya karşısında yaşadığı sakatlık sonrası konuşan Alvarez, sürecin kendisi için zor geçtiğini söyledi:

"Haftalar çok öğretici ve bir o kadar da zor geçti. Cumartesi günü yaşadığım sakatlık da işin bir parçası. Şimdi sonuçları bekliyoruz ve umarım en hafif şekilde atlatırım."

PREMIER LİG'DEN AYRILIK KARARI

West Ham United'dan ayrılıp Türkiye'ye gelmesiyle ilgili de konuşan orta saha oyuncusu, bu sürecin kolay olmadığını dile getirdi:

"Toplum size sadece bir şey kazandığınızda değerli olduğunuzu hissettiriyor. Premier Lig'den ayrılmak çok zordu ama bu benim kariyerim, benim hikayem. Bu kararı kendim için verdim."

JOSE MOURINHO İTİRAFI

Alvarez, Fenerbahçe'ye gelişinde José Mourinho'nun rolünün çok büyük olduğunu açıkça ifade etti:

"Bu bir sır değil, kararımda Jose Mourinho büyük pay sahibiydi. Fenerbahçe'ye gelmeden önce onunla çok konuştum, beni ikna eden en önemli faktördü. Onunla çalışacak ilk Meksikalı olma fırsatım vardı ama bu şans elimden kaydı."

"HEDEFİM 2026 DÜNYA KUPASI"

29 yaşındaki futbolcu, asıl amacının Meksika Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanmak olduğunu vurguladı:

"Türkiye'de rekabetçi bir ortamda kalarak en üst seviyeye ulaşmak istiyorum. Hedefim, Dünya Kupası'na hazır bir şekilde gitmek."