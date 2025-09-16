Jhon Duran'dan Fenerbahçe'ye müjde!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.09.2025 11:37:00
Fenerbahçe forması giyen Kolombiyalı yıldız Jhon Duran, sarı-lacivertli ekip ile antrenmanlara başlamaya hazırlandığı iddia edildi.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, Benfica ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edememişti. Kolombiyalı yıldız, sakatlığı atlatma aşamasında olduğu ve antrenmanlara başlamaya hazırlandığı iddia edildi.

SON KONTROLLERDE İYİLEŞME GÖZLEMLENDİ

NTV Spor'un haberine göre, Ayak bileğinden enjeksiyon tedavisi gören Duran'ın yapılan son kontrollerinde iyileşme gözlemlendi.

Genç golcünün kısa süre içinde takımla birlikte çalışmalara başlaması planlanıyor. 

6 MAÇTA 1 GOL 1 ASİST

Aston Villa'dan Al-Nassr'a rekor bedele transfer olan futbolcuyu yaz transfer döneminde ise kiralık olarak Fenerbahçe kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli formayla bu sezon 6 maça çıkan Duran, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

 

