Hakan Bilal Kutlualp'ten Kerem Aktürkoğlu transferi için flaş iddia! 'Mario Branco'nun zorluk çıkardığına inanıyorum'

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, katıldığı canlı yayında hem başkanlık iddiasını hem de gündemdeki Kerem Aktürkoğlu transfer sürecini anlattı.

TRT Spor'da açıklamalarda bulunan Kutlualp, seçim sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Kamuoyunda birleşme beklentisi var. Sadettin Bey'le 8 ay görev yaptım. Çok iyi bir Fenerbahçeli, cesaretini tebrik ediyorum. Her ne kadar kendisi imza işine katılmadı ama bir adayın daha çıkması kazançtır. Birleşme konusu hem baskı hem arzu anlamında var. Sadettin Bey'in adaylığında bir mahsur olmadığını divanımız açıkladı. Riskleri nasıl sıfıra indiririz, iş birliği nasıl yapılır oturup konuşacağız. Onun da önceliği, benim de önceliğim Fenerbahçe menfaatleri. Bizde 'ben başkan olayım da ne olursa olsun' anlayışı yoktur. Ben zaten böyle bir zihniyetin Fenerbahçe'ye gelmemesi için yola çıktım."

KEREM AKT ÜRKO ĞLU A ÇIKLAMASI

Kerem Aktürkoğlu transferine dair de önemli ifadeler kullanan Kutlualp, Mario Branco'nun süreci geciktirdiğini düşündüğünü belirterek, "Kerem Aktürkoğlu transferinde Mario Branco'nun zorluk çıkardığına inanıyorum. Çünkü bizi tanıyor, nasıl davranacağımızı tahmin ettiği için transferi geciktirdiğini düşünüyorum" sözlerini sarfetti.

Kutlualp ayrıca, transfer için büyük bir fedakarlıkta bulunacağını açıkladı:

"Kerem Aktürkoğlu'nun 4 yıl boyunca imaj hakları ve tüm giderlerini ben karşılayacağım. Vergiler ve menajerlik ücreti dahil toplam yaklaşık 35 milyon Euro'yu ben ödeyeceğim. Fenerbahçe'me feda olsun."

" ŞAMPİYON OLAMAZSAK G ÖREV İ BIRAKACAĞIM"

Başkanlık iddiasını net sözlerle ortaya koyan Kutlualp, "22 Eylül'de başkan olup şampiyon olamazsam, sezon sonunda görevi bırakacağım" dedi.

"BEN Y ÖNET İCİLİĞİ AZİZ BEY'DEN Ö ĞRENDİM"

Tecrübeli yönetici, geçmişten bir anısını da paylaştı:

"Ben yöneticiliği Aziz Bey'den öğrendim. Galatasaray'a 5-1 yenildik. Aşağı indik, başkan beni yanına çağırdı. 'Bugün şampiyon oldunuz' dedi. Herkes irkildi. 'Unutun burayı bugün, kupa çok da şey değil' dedi. İnsanlar doping yapılmış gibi canlandılar, o sene de şampiyon olduk. Benim de o gün öğrendiğim bir şeydir bu."

"FENERBAH ÇE'DE FUTBOL AKLI YOK"

Mevcut yönetimi eleştiren Kutlualp, kulüpte futbol aklının bulunmadığını öne sürdü:

"Şu anda Fenerbahçe'de futbol aklı yok. İsmini söylemeyeyim ama benim futbol aklım Almanya'dan olacak. Ben Alman ekolüne inanıyorum."

"GENÇLER ÇOK GELDİ"

Kutlualp ayrıca, Bankalar Birliği'nden çıkış sürecine değinerek sürekli ertelemeler yaşandığını söyledi. İmza kampanyasına destek verdiğini belirten Kutlualp, genç üyelerin ilgisine dikkat çekerek, "Bize imza verenlerin yüzde 85'inin sicil numarası 37-38 binin üstünde. Gençler çok geldi" dedi.