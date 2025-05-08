Hakan Bilal Kutlualp'tan Ali Koç'a sert sözler! 'Birinin çıkıp dur demesi gerekiyordu'

Yayınlanma: 08.05.2025 - 19:05

Güncelleme: 08.05.2025 - 19:05

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, Sports Digitale YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin durumu hakkında konuşan Kutlualp, "Fenerbahçe'nin geldiği noktada öyle bir sıkıntılı durum var ki. İleri doğru baktığımız zaman her geçen sene daha kötüleşen ve kötüleşmeye devam edecek bir perspektif çiziyor bana. Buna çıkıp birisinin sorumluluk alıp, bir dur demesi gerekiyordu." dedi.

İmza kampanyası başlatacaklarını söyleyen Kutlualp, "İmza kampanyası başlatıyoruz. Wyndham otelde ücretsiz imza verebilecekleri stand kuruyoruz gelip orada notere imzalarını ücretsiz verecekler." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'u eleştiren Kutlualp, "Dünyanın en iyi hocalarından biri bizde değil mi? Sen Mourinho'yla bile şampiyon olamamışsın. O zaman iğneyi biraz da kendine batıracaksın. Bunların kurabileceği en iyi kadro bu." dedi.

Sözlerine devam eden Kutlualp, "Gitti Barça'ya sponsor oldu, adamlar UCL kazanamaz oldu. Arsenal taraftarıyım diyor adamlar 21 senedir kupa kazanamıyor." dedi.

Seçim manifestosuna değinen Kutlualp, "2018 senesindeki seçim manifestosunda 10 madde var. Bunu okusunlar, ya 10'da 0 çeker mi bir insan? 10'da 0!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'yi üst üste şampiyon yapacağını vaat eden Kutlualp, "Vaat ediyorum, göreve gelir gelmez Fenerbahçe'yi üst üste şampiyon yapacağım." dedi.