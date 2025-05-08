Hakan Bilal Kutlualp'tan Ali Koç'a sert sözler! 'Birinin çıkıp dur demesi gerekiyordu'
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, Sports Digitale YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin durumu hakkında konuşan Kutlualp, "Fenerbahçe'nin geldiği noktada öyle bir sıkıntılı durum var ki. İleri doğru baktığımız zaman her geçen sene daha kötüleşen ve kötüleşmeye devam edecek bir perspektif çiziyor bana. Buna çıkıp birisinin sorumluluk alıp, bir dur demesi gerekiyordu." dedi.
İmza kampanyası başlatacaklarını söyleyen Kutlualp, "İmza kampanyası başlatıyoruz. Wyndham otelde ücretsiz imza verebilecekleri stand kuruyoruz gelip orada notere imzalarını ücretsiz verecekler." ifadelerini kullandı.
Ali Koç'u eleştiren Kutlualp, "Dünyanın en iyi hocalarından biri bizde değil mi? Sen Mourinho'yla bile şampiyon olamamışsın. O zaman iğneyi biraz da kendine batıracaksın. Bunların kurabileceği en iyi kadro bu." dedi.
Sözlerine devam eden Kutlualp, "Gitti Barça'ya sponsor oldu, adamlar UCL kazanamaz oldu. Arsenal taraftarıyım diyor adamlar 21 senedir kupa kazanamıyor." dedi.
Seçim manifestosuna değinen Kutlualp, "2018 senesindeki seçim manifestosunda 10 madde var. Bunu okusunlar, ya 10'da 0 çeker mi bir insan? 10'da 0!" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'yi üst üste şampiyon yapacağını vaat eden Kutlualp, "Vaat ediyorum, göreve gelir gelmez Fenerbahçe'yi üst üste şampiyon yapacağım." dedi.
Spor Haberleri
- Adalı umut asıladı
- Bodo/Glimt'in peri masalına son verdi!
- UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu!
- Traktör taraftarları, şampiyonluğu İstanbul'da kutladı
- Monaco, Eric Dier ile anlaştı!
- Porto, Rodrigo Mora ile sözleşme uzattı
- Shakhtar Donetsk - Arda Turan görüşmesinde yeni gelişme!
- Haaland: Yeterince iyi değildik, açlığımız azaldı
- Galatasaray'ın hedefi NBA'in ligi!
- İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, son dakikada güldü!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ezgi Mola’nın evine 'işgalciler' yerleşti
- 'Hadsizlik ama bunların da işi bu'
- O meslek grubuna yeşil pasaport geliyor
- Serdal Adalı'dan Osimhen sözleri!
- Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi
- Özgür Çelik ve 25 kişi hakkında siyasi yasak istendi
- Hastaneye sevk edilen Özdağ yeniden cezaevine gönderildi
- Saldırı günü neler yaşandı?
- X avukatından İmamoğlu için itiraz
- Trump: Tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum