Hakan Çalhanoğlu, 2 golle Inter'i galibiyete taşıdı!

30.10.2025 09:29:00
İtalya Serie A'nın 9. haftasında Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun duble yaptığı maçta Fiorentina'yı evinde 3-0 mağlup etti.

Inter ile Fiorentina, İtalya Serie A 9. hafta maçında kozlarını paylaştı.

Giuseppe Meazza'da oynanan müsabakayı Inter, 3-0 kazandı.

İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlanan karşılaşmada perdeyi Hakan Çalhanoğlu, 66. dakikada açtı. Bu golden 5 dakika sonra Susic farkı 2'ye çıkardı. Maçta son sözü ise yine Hakan Çalhanoğlu söyledi.

Milli futbolcu, 88. dakikada attığı penaltı golüyle mücadeleye son noktayı koydu.

Öte yandan konuk ekipte Mattia Viti, 88. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla birlikte Inter, 18 puana yükseldi. Fiorentina ise 4 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Inter, Hellas Verona deplasmanına gidecek. Fiorentina ise Lecce ile karşılaşacak.

 

