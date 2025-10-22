Hakan Çalhanoğlu gol attı: Inter, USG'yi farklı devirdi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.10.2025 00:25:00
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Inter, deplasmanda Union Saint-Gilloise'yi 4-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, takımının 3. golünü attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Inter, deplasmanda Union Saint-Gilloise ile karşılaştı.

Lotto Park'ta oynanan mücadeleyi Inter 4-0 kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Denzel Dumfries, 45+1. dakikada Lautaro Martinez, 53. dakikada penaltıdan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ve 76. dakikada Francesco Pio Esposito kaydetti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 1 gol atan Hakan Çalhanoğlu, 59.dakikada yerini Petar Sucic'e bıraktı. 

Bu sonuçla birlikte Inter, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçı da kazandı ve puanını 9'a yükseltti.

Üst üste 2. yenilgisini alan ve tek galibiyeti olan Union Saint-Gilloise ise 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Inter, Kairat Almaty'yi konuk edecek.

Union Saint Gilloise ise deplasmanda Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.

