Hakan Çalhanoğlu asist yaptı: Inter tek golle kazandı
Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun asist yaptığı maçta Genoa'yı 1-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Inter ile Genoa karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter 1-0'lık skorla kazandı.
65. dakikada Kristijan Asllani'nin yerine oyuna dahil olan Hakan Çalhanoğlu, 78. dakikada kornerden asistini yaptı ve Lautaro Martinez, kafa golüyle Inter'i galibiyete taşıdı.
MAÇ FAZLASIYLA LİDER INTER
Inter, bu galibiyetle birlikte puanını 57'ye çıkardı ve 1 maç fazlasıyla Napoli'nin 1 puan önüne geçip liderlik koltuğuna oturdu. 2 hafta aradan sonra yenilen Genoa ise 30 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA DEV MAÇ: NAPOLI - INTER
Inter, gelecek hafta şampiyonluk yolunda Napoli ile kritik bir deplasman maçına çıkacak. Genoa ise Empoli'yi ağırlayacak.
Etiketler: #genoa #İtalya Serie A #inter
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