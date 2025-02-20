Yann Sommer'den Inter'e kötü haber!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in İsviçreli kalecisi Yann Sommer'in sakatlığı sebebiyle uzun süre formasından uzak kalacağı öğrenildi.

Yann Sommer'den Inter'e kötü haber!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.02.2025 - 16:46

Inter'e deneyimli kalecisi Yann Sommer'den kötü haber geldi.

Sağ el başparmağında kırık tespit edilen Sommer'in yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

35 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ

36 yaşındaki file bekçisi, Inter'de bu sezon 35 maçta kaleyi korudu.

Sommer, bu maçlarda kalesinde 28 gol gördü. Deneyimli eldiven, 19 maçta ise kalesini gole kapattı.


Etiketler: #Yann Sommer #inter #sakatlık

İlgili Haberler

Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi RAMS Park'ta son durum!

Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi RAMS Park'ta son durum!
Derbiye Slavko Vincic'in atanmasının ardından... Galatasaray'dan yabancı hakem hamlesi!

Derbiye Slavko Vincic'in atanmasının ardından... Galatasaray'dan yabancı hakem hamlesi!
Slavko Vincic'in daha önce yönettiği Galatasaray ve Fenerbahçe maçları ortaya çıktı!

Slavko Vincic'in daha önce yönettiği Galatasaray ve Fenerbahçe maçları ortaya çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler