Yann Sommer'den Inter'e kötü haber!
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in İsviçreli kalecisi Yann Sommer'in sakatlığı sebebiyle uzun süre formasından uzak kalacağı öğrenildi.
Inter'e deneyimli kalecisi Yann Sommer'den kötü haber geldi.
Sağ el başparmağında kırık tespit edilen Sommer'in yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
35 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ
36 yaşındaki file bekçisi, Inter'de bu sezon 35 maçta kaleyi korudu.
Sommer, bu maçlarda kalesinde 28 gol gördü. Deneyimli eldiven, 19 maçta ise kalesini gole kapattı.
Etiketler: #Yann Sommer #inter #sakatlık
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