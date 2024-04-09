Hakan Çalhanoğlu attı, Inter 90+5'te kazandı

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Inter deplasmanda Udinese'yi 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.04.2024 - 07:25
Hakan Çalhanoğlu attı, Inter 90+5'te kazandı
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İtalya Serie A'nın 31. haftasında Gabriele Cioffi'nin yönetimindeki Udinese ile Simone Inzaghi'nin ekibi Inter karşı karşıya geldi.

Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter 2-1 kazanırken, maçın ilk golünü ev sahibi Udinese adına 40. dakikada Lazar Samardzic kaydetti.

Inter'de 74 dakika sahada kalan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maçın 55. dakikasında penaltıdan takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Inter'e galibiyeti getiren golü ise 90+5'te Davide Frattesi kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Serie A'daki 10. golünü atarak İtalya kariyerindeki en yüksek sayıya ulaştı. Öte yandan Inter, Serie A'da bir sezondaki ilk 31 maçın tamamında gol atan ilk takım oldu.

Bu sonuçla birlikte 82 puana ulaşan Inter liderliğini sürdürürken, Udinese 28 puanla 15. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Inter evinde Cagliari'yi konuk ederken, Udinese sahasında Roma'yı ağırlayacak.


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