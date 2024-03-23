Hakan Çalhanoğlu, Hamit Altıntop'u geride bıraktı
Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu, Macaristan maçıyla 83. kez karşılaşmasına çıkarak 82 maça çıkan Hamit Altıntop'u geride bıraktı.
Ay-yıldızlı ekibin kaptanı Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım formasını en fazla giyen oyuncular sıralamasında 8. sıraya yükseldi.
Macaristan maçıyla 83. kez A Milli Takım formasını giyen Hakan, 82 kez görev alan Hamit Altıntop'u geride bıraktı.
Bu alanda zirvede 120 maçla Rüştü Reçber bulunuyor.
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