Hakan Çalhanoğlu, Hamit Altıntop'u geride bıraktı

Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu, Macaristan maçıyla 83. kez karşılaşmasına çıkarak 82 maça çıkan Hamit Altıntop'u geride bıraktı.

AA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 09:48
Hakan Çalhanoğlu, Hamit Altıntop'u geride bıraktı
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Ay-yıldızlı ekibin kaptanı Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım formasını en fazla giyen oyuncular sıralamasında 8. sıraya yükseldi.

Macaristan maçıyla 83. kez A Milli Takım formasını giyen Hakan, 82 kez görev alan Hamit Altıntop'u geride bıraktı.

Bu alanda zirvede 120 maçla Rüştü Reçber bulunuyor.


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