Hakan Çalhanoğlu attı: Inter kupada yarı finale yükseldi!
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında ağırladığı Lazio'yu 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.
İtalya Kupası çeyrek finalinde Simone Inzaghi'nin ekibi Inter evinde Marco Baroni'nin yönetimindeki Lazio'yu 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Giuseppe Meazza'da oynanan maçta Inter'in gollerini 39. dakikada Marko Arnautovic ve 77. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti.
YARI FİNALDEKİ RAKİBİ MİLAN
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 63. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte Inter kupada adını yarı finale yazdırırdı ve yarı finalde Milan ile eşleşti.
Lazio ise kupaya veda etti.
Etiketler: #hakan çalhanoğlu #lazio #inter #İtalya Kupası
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