Hakan Çalhanoğlu: 'Daha iyi olmalıyız'
A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Letonya maçının ardından konuştu. Çalhanoğlu, 'Daha iyi olmalıyız' dedi.
A Milli Takım'da kaptan Hakan Çalhanoğlu, 3-2 kazanılan Letonya karşılaşmasını değerlendirdi.
Hakan, "Çok şükür 3 puanı aldık ama mutlu değilim. Adamlar 10 kişiyken son saniyeye kadar nefesimizi tutuyoruz. Bu maçlar hep zor geçiyor bizim için nedense. Saha küçük falan diyip bahane bulmamalıyız, daha iyi oynamalıyız." dedi.
Yıldız orta saha oyuncusu, sözlerine, "Kaptanlık sorumluluğunu üzerimde taşıyorum. Kötü oynadığımızda açıkça söylüyorum. Daha rahat kazanmalıyız. Kazandığımız için mutluyuz ama seyircilere rahat maç izletebilmeliyiz." diye devam etti.
Hakan Çalhanoğlu, son olarak, "Daha akıllı ve istikrarlı oynamalıyız. İnşallah bu galibiyeti Samsun'a taşıyacağız." sözlerini sarf etti.
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