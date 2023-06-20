Hakan Çalhanoğlu: 'Geleceğin 10 numarası'

Yayınlanma: 20.06.2023 - 08:33

Güncelleme: 20.06.2023 - 08:33

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Galler maçının ardından konuştu.

Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, "İlk defa penaltıyı kaçırdım. Ona üzgünüm ama takım arkadaşlarıma güvenebilirim. Arda girince oyunu değiştirdi diyebiliriz. Oyuna giren çıkan herkes çok kıymetli. Daha akıllı oynamamız gerekiyor demiştim, bunu başardık. Önemli olan bugün rakibi kaleye doğru getirmememizdi. İyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. İnşallah böyle devam ederiz. İnşallah oraya katılırsak bizim için çok güzel olur. Ev sahibi oluruz. Şu anda yakınız. Adım adım ilerlemek istiyoruz. Önümüzdeki iki maç çok önemli." dedi.

Arda Güler'den bahseden Hakan, "Arda'nın maşallah var, kalitesi ortada. Geleceğin 10 numarası. Arda ağabeyler, Emre ağabeyler zamanında, "Bana takımın kaptanı olacaksın" demişlerdi. Bir gün biz de bırakacağız, takım Arda'ya emanet olacak. Çok büyük bir yetenek. Allah'ım onu nazarlardan korusun." şeklinde konuştu.

Futbol kariyeri sonrası için de konuşan milli oyuncu, "Futbolu bıraktığım zaman hocalık yapmak istiyorum. Son maçta da bazı şeyleri dile getirdim. Bugün iyi performans sergiledik. Rakibimiz kaleye getirmedik. Daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.