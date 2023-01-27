Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor!

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 14:16

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 14:16

İtalya Serie A'da Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımıyla yeni sözleşmeye imza atmaya hazırlandığı belirtildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Inter 28 yaşındaki yıldız ile uzun soluklu yeni bir sözleşme imzalamayı planlıyor.

Taraflar arasında anlaşmanın yakın olduğu ve Çalhanoğlu'nun kısa süre içerisinde imza atacağı kaydedildi.

Inter'de bu sezon 25 maça çıkan Hakan, 3 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

Hakan Çalhanoğlu

İNGİLTERE'DEN TALİPLERİ VARDI

Hakan Çalhanoğlu'nun adı bir süredir sık sık İngiliz ekipleriyle anılıyordu. İngiltere basınında yer alan haberlere göre milli futbolcu için Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp'un istekli olduğu ve 30 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli konuşulduğu iddia edilmişti.