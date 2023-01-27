Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Süper Lig'in 20'nci hafta mücadelesinde Alanyaspor ile 3 puan mücadelesi yaşayacak.
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Karşılaşma 27 Ocak Cuma günü (bu akşam) saat 20.00'de oynanacak.
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.
Beşiktaş, Süper Lig’de bu sezon çıktığı 18 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Topladığı 35 puanla 4. sırada yer alıyor.
Ligde çıktığı 19 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi alan Alanyaspor ise, topladığı 25 puanla 9. sırada yer alıyor.
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