Hakan Çalhanoğlu kariyer rekoru kırdı: Inter, Monza'yı bozguna uğrattı!

Yayınlanma: 14.01.2024 - 09:57

Güncelleme: 14.01.2024 - 09:57

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter deplasmanda Raffaele Palladino'nun çalıştırdığı Monza'ya konuk oldu.

U-Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter 5-1 kazanırken milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 12 (penaltı) ve 60. dakikada attığı gollerle yıldızlaştı. Inter'in diğer gollerini ise 14 ve 84. dakikada (penaltı) Lautaro Martinez, 88. dakikada ise Marcus Thuram kaydetti.

HAKAN KARİYER REKORU KIRDI

Monza'nın tek golünü ise 69. dakikada penaltıdan Matteo Pessina kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu tüm kulvarlarda 10 gole ulaşarak, Inter kariyerindeki en golcü sezonuna ulaşmış oldu.

Bu sonuçla birlikte Inter 51 puana ulaşarak liderliğini sürdürürken, Monza 25 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Inter deplasmanda Fiorentina'ya konuk olurken, Monza deplasmanda Empoli ile karşılaşacak.