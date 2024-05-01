Hakan Çalhanoğlu: 'Kendim olmak istiyorum'

İtalya Serie A'da Inter'le şampiyonluğa ulaşan Hakan Çalhanoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, 'Kendim olmak istiyorum' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 18:29
Hakan Çalhanoğlu: 'Kendim olmak istiyorum'
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Inter'le şampiyonluğa ulaşan Hakan Çalhanoğlu, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Hakan Çalhanoğlu oynadığı pozisyonla ilgili, "Herkes benim 10 numara pozisyonunda oynadığımı biliyor. Her şey Marcelo Brozovic'in sakatlanmasıyla başladı. Simone Inzaghi beni onun bölgesine çekti. İlk maçımı Barcelona'ya karşı oynadım ve 1-0 kazandık. Golü de ben atmıştım. Şimdiki pozisyonumda kendimi rahat hissediyorum. Ayrıca bu pozisyonda kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"KENDİM OLMAK İSTİYORUM"

"İdollerin kim?" sorusuna milli oyuncu, "Elbette idollerim var. Benim gibi savunmaya yakın oynamasa da Pirlo'yu çok izledim. Gerrard, Xabi Alonso, Lampard gibi oyunculardan çok fazla ilham aldığımı düşünüyorum. Her oyuncudan bir şeyler almak istesem de kendim olmak istiyorum." dedi.

"KENDİM ÖĞRENDİM"

Hakan Çalhanoğlu yeni rolünde oynarken kendisini etkileyen birisinin olup olmadığı yönündeki soruya, "Kimseden ilham almadım. Bu mevkiyle ilgili her şeyi kendim öğrendim" diye konuştu.


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