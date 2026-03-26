Hakan Çalhanoğlu'ndan final sözleri: 'Birini seçsem...'

26.03.2026 22:55:00
A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 1-0 kazandıkları Romanya maçının ardından görüşlerini aktardı.

A Milli Futbol Takımı'nda Hakan Çalhanoğlu, Romanya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu, yaşadığı sakatlık sürecine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"1.5 ay oldu sakatlığım olalı. 1.5 ay sürdü. Mental olarak biraz moralim düşüktü. Üst üste fiziksel problemler psikolojimi bozdu ama ayakta durmaya çalıştım. Juventus maçında oynadım, ödem tuttu. Döndüm, bir daha sakatlık oldu. Ben moralimi yüksek tutmaya çalıştım bu maç için, çok çalıştım. Inter bana yardımcı oldu bu konuda, Mister Chivu bana çok yardım etti, ona teşekkür ediyorum.

Herkes sahada görevini yapmaya çalışıyor. Biz genç, mücadeleci, dinamik bir takımız. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Lucescu bizi iyi tanıyor, ona göre hazırlamış. İlk yarı daha iyi arkaya koşular yapabilirdik. Ayağımıza çok top istedik, öndekiler zorlandı, defansı iyi kapattılar. İkinci yarıya arkaya topla Ferdi golü attı, 1-0 oldu bizim oldu."

"TAKIM ÇOK KARAKTERLİ"

Karşılaşmadaki oyun planına da değinen milli yıldız, "Bugün en önemlisi kontraatağa çıktığımızda dengeyi sağlamaktı. Atağa hep beraber çıktık ve kompakt kalmaya çalıştık. Bunu iyi uyguladık. Şimdi final kaldı. İnşallah rabbim nasip eder. Bu takım çok karakterli" ifadelerini kullandı.

Final öncesi rakip seçmeyeceklerini ifade eden Çalhanoğlu, "Slovakya da Kosova da zor. Birisini seçsem diğer rakibe ayıp olur. En iyi şekilde dinlenip hazırlanacağız. Kim gelirse gelsin işimize bakmalıyız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

