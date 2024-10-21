Roma maçında sakatlanmıştı: Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması!

Yayınlanma: 21.10.2024 - 14:26

Güncelleme: 21.10.2024 - 14:26

Inter, Roma maçında sakatlanan ve oyundan çıkan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili bir açıklama yaptı.

İtalyan ekibi, yıldız orta saha oyuncusunun sol uyluğundan sakatlandığını duyurdu.

Milli futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile oynanacak mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Hakan'ın, hafta sonunda Juventus ile oynanacak maçta ise sahada yer alması bekleniyor.

Inter'de bu sezon 9 maçta süre bulan 30 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.