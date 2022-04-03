Hakan Çalhanoğlu'na özel tablo
Sprey boyalar kullanarak akrilik painting çizimler yapan sanatçı Ersan Kay, futbol dünyasından birçok ismi resmetmeye devam ediyor.
Cristiano Ronaldo, Maldini, Rakitic, Granit Xhaka, Embolo, Pique, Dani Alves, Modric; Türkiye'den Mesut Özil, Mehmet Topal, Emre Belözoğlu, Gökhan İnler ve birçok dünyaca ünlü isimleri resmeden, ortaya çıkan eserleri futbolculara ulaştıran Ersan Kay, şimdi de milli futolcular Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral için çalışmalar yaptı.
Hafta içinde Milliyet-Gilette tarafından düzenlenen sporun enleri töreninde yılın en iyi futbolcusu seçilen İnterli Hakan Çalhanoğlu için özel bir eser ortaya çıkaran Ersan Kay tabloyu teslim ederken, milli oyuncu kendisi için yapılan tabloya hayran kaldı. İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Merih Demiral da Ersan Kay'ın elinden kendisi için yapılan tabloyu teslim aldı.
Video Haberler
- Tarlasındaki porsuğu görüntüleyen çiftçi gülümsetti
- Bulgaristan vatandaşları Edirne'den sonra Tekirdağ'da
- Çorum'da 2 orman yangınında 11 hektar alan zarar gördü
- Vücudu yanan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor
- Erkekler pas vermeyince belediye başkanını çağırdı
- Zabıtanın dilencilik yapan kişiye müdahalesi tepki çekti
- Alibeyköy Barajı'na giden dereden zehir akıyor iddiası
- İYİ Parti'den zeytinliklerin kesilmesine protesto
- Kavgayı ayırmak isterken kalp krizinden öldü
- Yengeme kötü davranıyorsun diyerek kardeşini vurdu
En Çok Okunan Haberler
- Önce bariyere çarptı sonra karşı şeride fırladı
- Hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
- Ayvalık’ı leylekler bastı
- Ukrayna'dan korkutan savaş öngörüsü
- Yaşlı adam yaktığı ateşin içine düştü!
- Hakem durumu sonradan fark etti...
- Binada yaşayanlara şok: 'Heyelan olmuş gibi ses...'
- Hakan Çalhanoğlu'na özel tablo
- Konyaspor ikinciliği bırakmıyor!
- Kocaelispor'da gergin anlar! Polis devreye girdi...