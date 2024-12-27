Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceğiyle ilgili açıklama!

Yayınlanma: 27.12.2024 - 13:27

Güncelleme: 27.12.2024 - 13:27

Kariyerini Inter'de tamamlamak istediğini dile getiren Çalhanoğlu, "Kariyerimi Inter'de bitirmek ister miyim? Umarım öyle olur. Bu benim umdum. Ayrıca artık o kadar de genç değilim. Futbolda neler olacağını asla bilemezsiniz. Ne olacağını bilmiyorum ama mümkün olduğu kadar uzun kalacağım" şelinde konuştu.

BAYERN'DEN ALDIĞI TEKLİF

Bayern Münih'ten aldığı teklife değinen Hakan Çalhanoğlu, "Avrupa Şampiyonası vardı ve menajerim bana bir şey söylemedi. Sonra beni arayıp seçenekler olduğunu söyledi. Ona benle değil, Inter'le konuşması gerektiğini söyledim. 'Ben sadece onların isteklerine göre hareket edeceğim' dedim" ifadelerini kullandı.

Bugünlere gelmesinde Inter'in önemli bir yer kapladığını aktaran Çalhanoğlu, "Bunun her şeyden önce hayatımda büyük bir değişiklik olduğunu söyleyebilirim çünkü Milano'dan buraya taşınmak kolay değil ama geçmişte bile Inter'i her zaman sevmiştim. Burada olağanüstü bir başlangıç yaptım. Inter şu anki oyuncu olmamı sağladı" dedi.

İtalya Serie A'daki şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan milli futbolcu, "Her maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız ve sonucunu göreceğiz. Şimdi Cagliari'ye odaklandık ve ardından Süper Kupa'yı düşüneceğiz" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYALİM"

"Şampiyonlar Ligi hayaliniz mi?" sorusunu cevaplayan Hakan Çalhanoğlu, "Evet ama benim hayalim onu Inter formasıyla kazanmak. Inter'le İtalya'da her şeyi kazandım. Bu noktada tek eksiğim Avrupa. Daha önce de söylediğim gibi doğru yoldayız" diyerek sözlerini noktaladı.