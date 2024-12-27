Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceğiyle ilgili açıklama!
Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, yaz transfer döneminde Bayern Münih'ten aldığı teklifi anlattı. Milli futbolcu, Inter'deki geleceğiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.
Kariyerini Inter'de tamamlamak istediğini dile getiren Çalhanoğlu, "Kariyerimi Inter'de bitirmek ister miyim? Umarım öyle olur. Bu benim umdum. Ayrıca artık o kadar de genç değilim. Futbolda neler olacağını asla bilemezsiniz. Ne olacağını bilmiyorum ama mümkün olduğu kadar uzun kalacağım" şelinde konuştu.
BAYERN'DEN ALDIĞI TEKLİF
Bayern Münih'ten aldığı teklife değinen Hakan Çalhanoğlu, "Avrupa Şampiyonası vardı ve menajerim bana bir şey söylemedi. Sonra beni arayıp seçenekler olduğunu söyledi. Ona benle değil, Inter'le konuşması gerektiğini söyledim. 'Ben sadece onların isteklerine göre hareket edeceğim' dedim" ifadelerini kullandı.
Bugünlere gelmesinde Inter'in önemli bir yer kapladığını aktaran Çalhanoğlu, "Bunun her şeyden önce hayatımda büyük bir değişiklik olduğunu söyleyebilirim çünkü Milano'dan buraya taşınmak kolay değil ama geçmişte bile Inter'i her zaman sevmiştim. Burada olağanüstü bir başlangıç yaptım. Inter şu anki oyuncu olmamı sağladı" dedi.
İtalya Serie A'daki şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan milli futbolcu, "Her maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız ve sonucunu göreceğiz. Şimdi Cagliari'ye odaklandık ve ardından Süper Kupa'yı düşüneceğiz" ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYALİM"
"Şampiyonlar Ligi hayaliniz mi?" sorusunu cevaplayan Hakan Çalhanoğlu, "Evet ama benim hayalim onu Inter formasıyla kazanmak. Inter'le İtalya'da her şeyi kazandım. Bu noktada tek eksiğim Avrupa. Daha önce de söylediğim gibi doğru yoldayız" diyerek sözlerini noktaladı.
Spor Haberleri
- 'Dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir lig'
- Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceğiyle ilgili açıklama!
- Milli tenisçi Zeynep Sönmez, adını finale yazdırdı
- Süper Lig'de 17 haftada 12 teknik direktör değişti!
- Wilfried Zaha için sürpriz iddia!
- Pereira, Mourinho'dan sonra bir ilki başardı!
- Fenerbahçe Beko, Partizan deplasmanında!
- Brighton'ın konuğu Brentford
- Ankaragücü’nde görevinden istifa eden İsmet Beltan:
- Arsenal'ın konuğu Ipswich Town!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Asgari ücret' tepkisi nedeniyle tutuklandı
- MHP'den Özel'in sokak çağrısına 'uyarı'
- Dava ertelendi
- İşte banka banka 300 bin liranın aylık getirisi!
- Yeneroğlu istifa etti, Babacan'dan'dan 'AKP' açıklaması
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Köyünde üretilmeyeni üretmeye başladı!
- 'AZAL uçağı düşürüldü' dediler... Kimi işaret ettiler?
- Karadeliğin etrafında okyanus bulundu!
- Muğla'da peş peşe deprem!