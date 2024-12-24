Hakan Çalhanoğlu asist yaptı, Inter ikinci yarı açıldı!

İtalya Serie A'nın 17. haftasında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun asist yaptığı maçta Inter, Como'yu 2-0 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.

Hakan Çalhanoğlu asist yaptı, Inter ikinci yarı açıldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2024 - 09:15

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Inter, Como'yu konuk etti.

Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Inter, zirve takibini sürdürdü.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Carlos Augusto ve 90+2. dakikada Marcus Thuram kaydetti.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

INTER'İN 1 MAÇI EKSİK

Inter, bu galibiyetle birlikte puanını 37'ye yükseltti ve 1 maç eksiğiyle lider Atalanta'nın 3 puan gerisinde üçüncü sırada konumlandı. Como ise 15 puanla 16. sırada kaldı.

Inter, Serie A'nın bir sonraki haftasında Cagliari'yi ağırlayacak. Como ise sahasında Lecce ile karşılaşacak.


Etiketler: #İtalya Serie A #Como #inter

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