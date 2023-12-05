Hakan Çalhanoğlu'ndan İstanbul itirafı: 'Acı vericiydi'
Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Manchester City'ye kaybettikleri Şampiyonlar Ligi finali için bir itirafta bulundu.
Hakan Çalhanoğlu, İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi için itirafta bulundu.
Inter'deki dönemini için kısa bir açıklama yapan milli futbolcu, "Benim için iki güzel yıl oldu. Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'ye kaybetmek acı vericiydi ama doğru yoldayız. Bu yönde ilerlemeye devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
2021 yılından bu yana Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinde 112 maçta 19 gol, 22 asistlik performans sergiledi.
İSTANBUL'DA KAYBETMİŞTİ
Inter, 2022-2023 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kalmıştı. İtalyan temsilcisi, finalde ise Manchester City'ye İstanbul'da 1-0'lık skorla mağlup olmuştu.
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