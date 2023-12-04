Hakan Çalhanoğlu'nun füzesi Napoli'yi yıktı!
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Napoli'yi 3-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 14. hafta maçında Napoli ile Inter karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Inter 3-0 kazandı.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 62. dakikada Nicolo Barella ve 85. dakikada Marcus Thuram kaydetti.
Konuk ekip Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika süre aldı.
Bu sonuçla birlikte Inter, puanını 35 yaparak liderliğini sürdürdü. Napoli ise 24 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Napoli, zorlu Juventus deplasmanına gidecek. Inter, sahasında Udinese'yi ağırlayacak.
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