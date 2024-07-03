Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması: 'Inter'de kalacağım çünkü...'
EURO 2024 son 16 turunda karşılaştığı Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde Hollanda eşleşen A Milli Futbol Takımı'nda Hakan Çalhanoğlu, maçın ardından görüşlerini aktardı. Çalhanoğlu, kendisi hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin, "Inter'de kalacağım, çünkü mutluyum. Ailem ve ben, kendimizi Milano'da rahat hissediyoruz" ifadelerini kullandı.
Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bayern Münih iddiaları üzerine daha önce sosyal medyadan da Inter'de kalacağını duyuran Çalhanoğlu; Sky'a yaptığı açıklamada, "Inter'de kalacağım, çünkü mutluyum. Ailem ve ben, kendimizi Milano'da rahat hissediyoruz. Çocuklarım orada okula gidiyor. Orada her şey yolunda. Bu yüzden ayrılmak benim için hiçbir zaman söz konusu olmadı" ifadelerini kullandı.
40 MAÇTA 18 GOLE KATKI
Inter, 2021-22 sezonunda ezeli rakibi Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu'nu bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
30 yaşında orta saha, geride kalan sezonda mavi-siyahlılar ile 40 maça çıktı ve 15 gol, 3 asistlik performansa imza attı.
45 MİLYON EURO DEĞERİNDE
Inter ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri ise 45 milyon Euro.
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