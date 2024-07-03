Ferdi Kadıoğlu'ndan Hollanda'ya mesaj: 'Korkun bizden'

Yayınlanma: 03.07.2024 - 15:42

Güncelleme: 03.07.2024 - 15:42

Milli yıldız Ferdi Kadıoğlu, Avusturya'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından çeyrek finaldeki rakip Hollanda'nın yayıncı kuruluşuna açıklamalar yaptı.

Sözlerine "Korkun bizden" diyerek başlayan Ferdi Kadıoğlu, "Hollanda kesinlikle bizden korksun. Bir maça ne kadar enerji koyduğumuza bir bakın. Hücumda tehlikeli şanslar üretiyoruz, defansif olarak bugün çok iyiydik" dedi.

"HOLLANDA'DAKİ ARKADAŞLARIM TÜRKİYE'Yİ DESTEKLİYOR"



Alt yaş kategorilerinde Hollanda için oynayan Ferdi, "Az önce telefonumu kontrol ettim ve Hollanda'daki birçok arkadaşımın tebrik mesajlarını gördüm. Hollanda'daki arkadaşlarım Türkiye'yi destekliyor. Hepsine birer forma gönderdim. O formaları giymek zorundalar" ifadelerini kullandı.

Milli yıldızımız, "Taraftarlarımızla birlikte sahada 12 kişiyiz. Tabii ki Almanya'da yaşayan çok sayıda Türk var ve bizi yalnız bırakmıyorlar. Biz de şimdi maksimum gücümüze ulaşmak istiyoruz. Finale kadar gidersek çok güzel olur" diyerek sözlerini tamamladı.

BERLİN'DE KRİTİK MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda cumartesi günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Turun galibi İngiltere-İsviçre maçının galibi ile mücadele edecek.