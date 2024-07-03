UEFA soruşturma başlatmıştı: Merih Demiral'dan ilk paylaşım!

Yayınlanma: 03.07.2024 - 14:56

Güncelleme: 03.07.2024 - 15:13

Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takım, çeyrek finale yükseldi ve Hollanda'nın rakibi oldu. Ay-yıldızlı ekibin gollerini atan Merih Demiral'ın bozkurt işaretli sevinci sonrası ise UEFA, milli futbolcu hakkında soruşturma başlatmıştı. Merih Demiral'dan soruşturma sonrası paylaşımda bulundu.

MERİH DEMİRAL: NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE

Merih Demiral, UEFA'nın kendisine soruşturma başlatması sonrası gollerinden kesitler paylaştı ve "Günaydın Türkiye'm. Ne Mutlu Türküm Diyene" ifadesini kullandı.

UEFA'DAN DİSİPLİN SORUŞTURMASI

UEFA'dan yapılan açıklamada, "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya-Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir." ifadelerine yer verildi.

MERİH DEMİRAL NE DEMİŞTİ?

Merih Demiral gol sevincinde bozkurt işareti yapmasına ilişkin, "İki gol attığım için çok mutluyum. Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra bunu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum. Tribünlerde de yapanları gördüm. Türkiye’de hepimiz Türk'üz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim." ifadelerini kullandı.