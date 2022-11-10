Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Inter, Bologna'yı farklı skorla mağlup etti
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasında Inter, konuk ettiği Bologna'yı 6-1 yendi.
Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakada zirveye oynayan Inter ile orta sıralardaki Bologna kozlarını paylaştı.
Karşılaşmada ilk golü konuk ekip, 22. dakikada Lykogiannis ile buldu: 0-1.
Inter'den bu gole yanıt 26. dakikada Dzeko ile geldi ve skor 1-1 oldu.
36. dakikada Dimarco Inter'i 2-1 öne geçirirken, 42. dakikada Martinez farkı 2'ye çıkaran golü attı: 3-1. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
İkinci yarının başında 48. dakikada Dimarco bir gol daha atarak skoru 4-1’e getirdi.
59. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter adına farkı 4'e çıkardı: 5-1. Çalhanoğlu, 74. dakikada yerini Asllani'ye bıraktı.
76. dakikada Gosens, maçın skorunu tayin eden golü kaydetti: 6-1.
Böylece Inter, Bologna karşısında geriye düşmesine rağmen maçı kazanmasını bildi. Mavi-siyahlı takım, bu galibiyetle puanını 27'ye çıkardı ve 4. basamağa yükseldi. Inter, lider Napoli'nin 11 puan gerisinde bulunuyor.
Bologna ise ligdeki 6. mağlubiyetini Inter karşısında aldı ve 13. sırada kaldı.
Atalanta, son 4 haftada 3. mağlubiyetini aldı
Ligin iddialı ekiplerinden Atalanta ise Lecce deplasmanında 2-1 yenilerek, haftayı puansız kapattı.
Lecce'ye Atalanta karşısında galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Baschirotto, 30. dakikada Di Francesco atarken, konuk ekibin tek golünü ise 40. dakikada Zapata kaydetti.
Serie A'da bu sezona iyi başlayan Atalanta, bu yenilgiyle puan tablosunda 27 puanda kaldı ve 5. sıraya geriledi. Mavi-siyahlı takım, son 4 haftada 3. mağlubiyetini alırken zirveden de uzaklaştı.
Bu arada, Atalanta kadrosundaki milli stoper Merih Demiral ile Lecce kadrosundaki milli oyuncu Mert Çetin, yedek soyundukları bu maçta görev almadı.
Ligin 14. haftasında dün oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Sassuolo-Roma: 1-1, Fiorentina-Salernitana: 2-1 ve Torino-Sampdoria: 2-0.
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