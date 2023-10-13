Hakan Ceylan kimdir? Hakan Ceylan evli mi?
Trendyol Süper Lig maçlarında hakemlik yapan Hakan Ceylan yaşamı ile merak ediliyor. Hakan Ceylan kimdir? Hakan Ceylan evli mi?
FIFA kokartlı hakem İbrahim Hakan Ceylan eşiyle olan boşanma davası ile gündeme geldi. Trendyol Süper Lig maçlarında VAR hakemi olarak görev yapan brahim Hakan Ceylan'ın biyografisi merak konusu oldu.
İBRAHİM HAKAN CEYLAN KİMDİR?
İbrahim Hakan Ceylan 7 Mart 1979 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eski hakem Hasan Ceylan'ın oğludur. Hakemliğe 1996 yılında başladı. 2023 yılında FIFA hakemleri listesine girdi.
İBRAHİM HAKAN CEYLAN EVLİ Mİ?
2009 yılında Leyla Ceylan ile evlendi. Çiftin 1 çocuğu var.
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