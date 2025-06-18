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Hakan Daltaban: "Dikilitaş projesi bir reçete olabilir"

Hakan Daltaban: "Dikilitaş projesi bir reçete olabilir"

18.06.2025 17:49:00
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AA
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Hakan Daltaban:

22 Haziran'daki olağanüstü genel kurul öncesi basınla buluşan Beşiktaş yönetimi, Dikilitaş Projesi'nin kulüp için kritik bir adım olduğunu vurguladı. Gayrimenkul yatırımları ve yetki talepleri üyelerin onayına sunulacak.

Beşiktaş Kulübünde 22 Haziran Pazar günü yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirildi.


Tüpraş Stadı'ndaki White Pepper restoranda organize edilen toplantıya, siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hakan Daltaban, genel sekreter Uğur Fora, sayman Çağatay Abraş ve yönetim kurulu üyeleri A. Orhan Özalp ile Merve Öztopaloğlu katıldı.


Toplantıda yöneticiler, genel kurulda üyelerin oylamasına sunulacak Dikilitaş Projesi'nin önemine vurgu yaptı. Projenin teknik, finansman ve satış aşaması hakkında bilgi verildi.


Ayrıca BJK Plaza, kulübe ait taşınmazlarla ilgili projeler, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin uzatılmasıyla ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu.


Hakan Daltaban, genel kurulun Beşiktaş için önemli bir dönemeç olduğunu belirterek, "Ezeli rakiplerimiz ile açılan makasın kapanması adına Dikilitaş Projesi bir reçete olabilir." ifadesini kullandı.


İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek kongrede Dikilitaş Projesi'nin yanı sıra birçok konuda Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kuruluna yetki verilmesi oylanacak.

İlgili Konular: #beşiktaş #Hakan Daltaban

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