Aleksandar Jovanovic Kocaelispor'da!

Dinamo Zagreb'in golcü oyuncusu Bruno Petkovic'i kadrosuna katan Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, bir transferi daha duyurdu.





Kocaelispor, Sırbistan ekibi Partizan'ın 32 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Aleksandar Jovanovic'i renklerine bağladığını duyurdu.





Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Aleksandar Jovanovic'in, ekonomik ve tescil haklarını elinde bulunduran Sırbistan Futbol Federasyonu'na tescilli FK Partizan ile kulübümüz arasında futbolcunun kulübümüze nihai transferi hususunda transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu Aleksandar Jovanovic, ileri transfer görüşmeleri yapmak ve akabinde sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize davet edilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.