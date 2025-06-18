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Aleksandar Jovanovic Kocaelispor'da!

Aleksandar Jovanovic Kocaelispor'da!

18.06.2025 17:35:00
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Haber Merkezi
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Aleksandar Jovanovic Kocaelispor'da!

Kocaelispor, Partizan'ın 32 yaşındaki kalecisi Aleksandar Jovanovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Dinamo Zagreb'in golcü oyuncusu Bruno Petkovic'i kadrosuna katan Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, bir transferi daha duyurdu. 


Kocaelispor, Sırbistan ekibi Partizan'ın 32 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Aleksandar Jovanovic'i renklerine bağladığını duyurdu.


Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Aleksandar Jovanovic'in, ekonomik ve tescil haklarını elinde bulunduran Sırbistan Futbol Federasyonu'na tescilli FK Partizan ile kulübümüz arasında futbolcunun kulübümüze nihai transferi hususunda transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu Aleksandar Jovanovic, ileri transfer görüşmeleri yapmak ve akabinde sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize davet edilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.

İlgili Konular: #Kocaelispor #transfer #Bruno Petkovic

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