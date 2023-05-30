Hakan Demir, İran Milli Basketbol Takımı ile anlaştı!

Yayınlanma: 30.05.2023 - 14:56

Güncelleme: 30.05.2023 - 14:59

İran Milli Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü, Hakan Demir oldu.

İran Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 54 yaşındaki başantrenörün, 2023 FIBA Dünya Kupası ile Asya Oyunları'nda milli takımı çalıştıracağı belirtildi.

2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman'ın yardımcılığını üstlenen Hakan Demir, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'u çalıştırmıştı.

VEDA MESAJI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Hakan Demir için veda mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Hakan Demir'in İran Milli Takımı ile anlaştığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere başantrenörümüz Sayın Hakan Demir, İran Milli Takımı'nın başantrenörlük görevini üstlenmiştir. 2023 Dünya Şampiyonası'nda ve Asya Kupası'nda görev yapacaktır. Sayın Hakan Demir'e Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'müze yapmış olduğu tüm katkılardan ötürü teşekkür ediyor, kendisine İran Milli Takımı'nda ve bundan sonraki yaşantısında sonsuz başarılar diliyoruz."

İsviçre'nin Herens Basket ile Romanya'nın Dinamo Bükreş takımlarını çalıştırarak daha önce yurt dışı deneyimi yaşayan Hakan Demir, Beşiktaş, TOFAŞ, Banvit, Trabzonspor ve Pınar Karşıyaka gibi Türk takımlarının da başantrenörlüğünü üstlenmişti.